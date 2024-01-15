O ülkede 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

15 Ocak 2024 Pazartesi akşamı yerel saatle (Asya/Irkutsk GMT +8) 20.52'de Rusya'nın Buryatiya Cumhuriyeti'ndeki Severobaykalsk şehrinde 5,4 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi. Deprem, 10 kilometrelik sığ bir derinliğe sahipti ve merkez üssünün yakınındaki birçok kişi tarafından hissedildi.

5,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Depremin sığ derinliği, merkez üssü yakınında benzer büyüklükteki daha derin bir depreme göre daha güçlü hissedilmesine neden oldu.