O ülkede 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Rusya'nın Buryatiya Cumhuriyeti'ndeki Severobaykalsk şehrinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yakında yer alan birçok kişi tarafından hissedildi.

O ülkede 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
O ülkede 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

15 Ocak 2024 Pazartesi akşamı yerel saatle (Asya/Irkutsk GMT +8) 20.52'de Rusya'nın Buryatiya Cumhuriyeti'ndeki Severobaykalsk şehrinde 5,4 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi. Deprem, 10 kilometrelik sığ bir derinliğe sahipti ve merkez üssünün yakınındaki birçok kişi tarafından hissedildi.

5,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

5,4 büyüklüğünde deprem

Depremin sığ derinliği, merkez üssü yakınında benzer büyüklükteki daha derin bir depreme göre daha güçlü hissedilmesine neden oldu.

Prof. Dr. Naci Görür'den O Şehir İçin Deprem UyarısıProf. Dr. Naci Görür'den O Şehir İçin Deprem UyarısıYurt
# rusya # deprem
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