Prof. Dr. Naci Görür'den O Şehir İçin Deprem Uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür o şehirde yaşayanları gerçekleşebilecek depremler hakkında uyardı. 1999 depremlerinde Kacaeli’nde kırılan KAF’ın kuzey kolu etkili oldu...

Prof. Dr. Naci Görür'den O Şehir İçin Deprem Uyarısı
Prof. Dr. Naci Görür'den O Şehir İçin Deprem Uyarısı
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Prof. Dr. Naci Görür, Bolu'da gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından Bolu'da yaşayan vatandaşları ilgilendiren haberi verdi. Bu bölgede deprem bekleniyor. Bakın Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada neler söyledi...

Naci Görür Bolu'yu Uyardı

Prof. Dr. Naci Görür'den O Şehir İçin Deprem Uyarısı - Resim : 1

Prof. Dr. Naci Görür'ün X üzerinden yaptığı açıklamalar şu şekildedir;

Bolu-Mesciçele’de 4,1 deprem oldu. 1999 depremlerinde Kacaeli’nde kırılan KAF’ın kuzey kolu Bolu yöresinde tam olarak krılıp ana kola ulaşamadı. Bu nedenle bu nitelikli depremler buralarda beklenebilir. Sevgiyle.
Bolu'da Deprem!Bolu'da Deprem!Yurt
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