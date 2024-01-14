Prof. Dr. Naci Görür'den O Şehir İçin Deprem Uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür, Bolu'da gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından Bolu'da yaşayan vatandaşları ilgilendiren haberi verdi. Bu bölgede deprem bekleniyor. Bakın Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada neler söyledi...

Naci Görür Bolu'yu Uyardı

Prof. Dr. Naci Görür'ün X üzerinden yaptığı açıklamalar şu şekildedir;