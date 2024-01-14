Bolu'da Deprem!
AFAD sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı, Bolu'da deprem oldu. Meydana gelen depremin büyükülüğü 3.9 olarak tespit edildi.
AFAD sosyal medya hesabı X üzerinden açıkladı, Bolu'da deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin büyükülüğü 3.9 olarak belli oldu. Tespit edilen deprem saati ise 09:01 olarak kaydedildi. Deprem, Bolu'nun merkezinde oldu. Depremin ayrıntıları ise aşağıdadır.
Bolu'da Deprem
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 14, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Merkez (Bolu)
Tarih:2024-01-14
Saat:09:01:48 TSİ
Enlem:40.89028 N
Boylam:31.67 E
Derinlik:10.79 km
Detay:https://t.co/CG9AX3EDiy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi