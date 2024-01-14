Bolu'da Deprem!

AFAD sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı, Bolu'da deprem oldu. Meydana gelen depremin büyükülüğü 3.9 olarak tespit edildi.

Bolu'da Deprem!
Bolu Deprem

AFAD sosyal medya hesabı X üzerinden açıkladı, Bolu'da deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin büyükülüğü 3.9 olarak belli oldu. Tespit edilen deprem saati ise 09:01 olarak kaydedildi. Deprem, Bolu'nun merkezinde oldu. Depremin ayrıntıları ise aşağıdadır.

Bolu'da Deprem

Bolu'da Deprem! - Resim : 1

Afyonkarahisar'da Deprem Oldu!Afyonkarahisar'da Deprem Oldu!Yurt
# deprem # bolu
Çok Okunanlar
MİT'ten kritik operasyon!
MİT'ten kritik operasyon!
Mersin'de feci kaza! Aracın çarptığı iki genç...
Mersin'de feci kaza! Aracın çarptığı iki genç...
Zeytin yağı kalitesi nasıl anlaşılır?
Zeytin yağı kalitesi nasıl anlaşılır?
Şehitlerle ilgili provokatif paylaşımda bulunanlar yakalandı!
Şehitlerle ilgili provokatif paylaşımda bulunanlar yakalandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan terörle mücadele mesajı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan terörle mücadele mesajı!
Öne Çıkanlar KIBRIS DAVASINA ADANAN ÖMÜR | Ulusal Haber KIBRIS DAVASINA ADANAN ÖMÜR | Ulusal Haber Bu Listedeki Hastalıklardan Birini Yaşadıysanız Emekli Olabilirsiniz Bu Listedeki Hastalıklardan Birini Yaşadıysanız Emekli Olabilirsiniz