AFAD sosyal medya hesabı X üzerinden açıkladı, Bolu'da deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin büyükülüğü 3.9 olarak belli oldu. Tespit edilen deprem saati ise 09:01 olarak kaydedildi. Deprem, Bolu'nun merkezinde oldu. Depremin ayrıntıları ise aşağıdadır.

Bolu'da Deprem