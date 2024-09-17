O ülkede LGBT propagandası yasaklanacak

ABD ve Avrupa’nın baskı ve tehditlerine boyun eğmeyen Gürcistan, ‘yabancı etki ajanlığı" yasasının ardından LGBT dayatmasına karşı da dikkat çeken bir adım attı.



Gürcistan parlamentosu, ülkede LGBT propagandasını yasaklayan tasarıyı kabul etti.



Muhalefet temsilcilerinin katılmadığı oylamada, 84 milletvekili ‘evet’ oyu kullandı.



"Aile Değerleri ve Çocukların Korunması" başlıklı tasarı ile Gürcistan'da eşcinsel evlilikleri, eşcinsellerin evlat edinmesi ve cinsiyet değiştirme ameliyatları da yasak kapsamına alınıyor.



Tasarının yasalaşması ile birlikte ülke genelinde LGBT propagandasına yönelik kamuya açık toplantı ve gösteriler düzenlenemeyecek. Medya kuruluşları, müstehcen eşci̇nsel sahneleri yayınlayamayacak. Eşcinsel sahneler içeren filmlerin, sinemalarda 18 yaşından küçükler tarafından izlenmesine izin verilmeyecek.

