Instagram'dan 18 yaş altı kullanıcılara kısıtlama: "Genç hesap" dönemi başlıyor

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, 18 yaşın altındaki kullanıcıların hesaplarına yönelik yeni bir erişim denetleme özelliği sunacağını duyurdu. Bu yeni düzenleme ile 18 yaş altındaki kullanıcılar, daha sınırlı erişimle uygulamayı kullanabilecek.

Instagram'ın 18 yaş altı kullanıcılara yönelik getirdiği bu kısıtlamalar sayesinde gençler, daha sıkı gizlilik ayarlarına sahip olacak ve ebeveynlerin kontrolünde hesap kullanımına geçiş yapacak.

ABD merkezli Meta, bugün yaptığı açıklamada 18 yaşın altındaki kullanıcıların hesaplarının otomatik olarak 'Genç Hesap' (Teen Account) olarak tanımlanacağını belirtti.

Reuters'ın aktardığına göre, bu sınırlı hesap uygulaması, gençlerin hassas içeriklere erişimini kısıtlamayı hedefliyor. Söz konusu hesaplar varsayılan olarak gizli hesap olacak ve sadece takip ettikleri veya bağlantılı oldukları hesaplardan mesaj alabilecekler. Ayrıca, bu hesaplarda hassas içerik ayarları en sıkı düzeyde olacak. 16 yaş altı kullanıcılar, bu ayarları ancak ebeveyn onayıyla değiştirebilecek.

Ne Zaman Uygulanacak?

Meta, ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'daki 18 yaş altı kullanıcıların önümüzdeki 60 gün içinde bu yeni 'Genç Hesap' düzenlemesine geçeceğini, Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcıların ise bu yıl ilerleyen dönemde bu sisteme dahil olacağını açıkladı. Dünya genelinde, 18 yaş altındaki kullanıcılar ocak ayından itibaren bu hesap düzenine geçmeye başlayacaklar.