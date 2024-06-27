O ülkede LGBT propagandasına yasak getirildi

Gürcistan Parlamentosu LGBT dayatmasına karşı iktidar partisi tarafından sunulan yasa tasarısını oybirliği ile kabul etti. Öte yandan muhalif partiler oylamaya katılmadı.

O ülkede LGBT propagandasına yasak getirildi
Editör: Mert Sagit

Gürcistan Parlamentosu, iktidarda olan Gürcü Hayali Partisi'nin LGBT dayatmasına karşı düzenlemeler içeren yasa teklifini görüştü. Yasa tasarısı LGBT propagandası ve cinsiyet değiştirme ameliyatlarına yönelik yasakları içeriyor.

TEKLİF NELERİ İÇERİYOR?

Tasarı yasalaştığı takdirde heteroseksüel olmayan bireylerin çocuk evlat edinmesini de yasaklayacak ve resmi kimliklerde cinsiyet belirteçlerinin değiştirilmesini engelleyecek. LGBT'yi destekleyen halka açık toplantılar yasaklanacak.

Teklif iktidar partisi milletvekillerinde 78 oy aldı. Öte yandan muhalefet milletvekilleri oturuma katılmadı.

Gürcistan'ın bu yasasının Avrupa Birliğine katılım sürecini etkileyeceği tahmin ediliyor.

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# lgbt # Gürcistan
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