O ülkede menenjit salgını! Ölü sayısı artıyor

Nijerya'nın kuzeyinde yer alan Kebbi eyaletinde menenjit salgını hızla yayılıyor. Kebbi Eyaleti Sağlık Komiseri Yanusa İsmail’in yaptığı açıklamaya göre, eyaletin Gwandu, Aleiro ve Jega bölgelerinde 248 şüpheli menenjit vakası tespit edildi. Salgın nedeniyle şu ana kadar 26 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık yetkilileri, vakaların artış göstermesi üzerine bölge halkını dikkatli olmaya çağırdı.

HÜKÜMETTEN ACİL ÖNLEM PLANI

Kebbi eyalet hükümeti, menenjit salgınının daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla ilaç tedariki için özel bir fon ayırdı. Ayrıca, hastaların izolasyonunun sağlanması amacıyla özel merkezler kurulduğu bildirildi.

Sağlık Komiseri Yanusa İsmail, halkı kişisel hijyene dikkat etmeye ve kalabalık ortamlardan kaçınmaya davet etti.

Nijerya hükümeti, ülkede menenjit vakalarının önüne geçebilmek için 2030 yılına kadar hastalığı tamamen yenmeyi hedefleyen yeni bir sağlık planı geliştirdiğini duyurdu.

Solunum yoluyla bulaşabilen menenjit, beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alabilen ölümcül bir hastalık olarak biliniyor. Uzmanlar, erken teşhisin hastalığın tedavisinde kritik rol oynadığını vurguluyor.