O ülkede sıkıyönetim ilan edildi!

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkedeki muhalefeti sert bir dille eleştirerek, "parlamentoyu kontrol altına almak, Kuzey Kore’ye sempati duymak ve devlet karşıtı faaliyetlerle hükümeti felce uğratmak" suçlamalarını yöneltti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
O ülkede sıkıyönetim ilan edildi!
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Yeol, bugün yaptığı televizyon açıklamasında, bu gerekçelerle ülkede acil sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu.

Göreve başladığı 2022 yılından bu yana, muhalefetin kontrolündeki parlamentoda kendi politikalarını hayata geçirmekte zorlanan Yeol, sıkıyönetim kararının bir sonraki duyuruya kadar geçerli olacağını belirtti. Yeol’un açıklamaları, ülkede geniş çaplı tartışmalara yol açarken, muhalefet cephesinden bu karara sert tepkiler gelmesi bekleniyor.

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