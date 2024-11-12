O ülkede "Ulusal Afet" ilan edildi! Cumhurbaşkanı acil durumu duyurdu

Kolombiya'da ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışların ardından önemli bir karar geldi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle "Ulusal Afet" ilan ettiğini duyurdu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
O ülkede "Ulusal Afet" ilan edildi! Cumhurbaşkanı acil durumu duyurdu
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Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya, sel ve heyelan felaketiyle karşı karşıya. Ülke genelinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, başkent Bogota'da Ulusal Birleşik Komuta Merkezi'nde ilgili kurumların yetkilileriyle bir araya geldi. Petro, selden etkilenen ailelere daha hızlı yardım ulaştırılması amacıyla Ulusal Afet ilan ettiklerini belirtti.

Petro, iklim değişikliğinin sebep olduğu sorunlarla mücadele ettiklerini ve ülke genelindeki birçok bölgenin sellerden ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

Ulusal Risk Yönetim Birimi (UNGRD) tarafından yapılan açıklamada, sağanak yağışlardan 46 bin ailenin olumsuz etkilendiği ve La Guajira, Huila, Choco, Norte de Santander ve Cauca bölgelerinde acil durum ilan edildiği belirtildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, başkent Bogota'nın kuzeyindeki otoyolun seller nedeniyle sular altında kaldığı ve çok sayıda aracın kurtarılmayı beklediği görüldü.

Cumhurbaşkanı Petro'nun açıklamasına göre UNGRD, selden en çok etkilenen belediyelere yardım etmek amacıyla iki Kolektif Yatırım Fonu (FIC) aracılığıyla 2,5 milyar Kolombiya pesosu (570.000 ABD doları) tahsis edecek.

Kolombiya'da yağmur mevsiminin başlamasıyla çok sayıda kentte, sel ve toprak kaymaları yaşandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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