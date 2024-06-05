Ödüllü rapçi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Expressen gazetesinin haberine göre, gerçek adı Karar Ramadan olan 26 yaşındaki sanatçı, dün gece geç saatlerde Göteborg'daki Selma Lagerlofs Meydanı yakınlarındaki bir otoparkta yaralı olarak bulundu. Silahla yaralandığı belirlenen genç sanatçı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis sözcüsü Annika Laag ise "Mümkün olduğunca çok sayıda tanıktan bilgi toplamaya çalışıyoruz ve teknik soruşturma üzerinde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Polis ekiplerinin, cinayete ilişkin Göteborg'da bir adrese baskın düzenleyip birkaç kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsveç basınındaki haberlerde, polisin, cinayetin Göteborg'daki çete hesaplaşmasıyla bağlantısını araştırdığı ifade edildi.