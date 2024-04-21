Orta Afrika Cumhuriyeti'nde facia! 300 kişiyi taşıyan tekne battı
Orta Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Bangui’de 300 kişiyi taşıyan tekne battı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 58 kişi hayatını kaybetti.
Orta Afrika Cumhuriyeti’nin (OAC) başkenti Bangui’de bulunan Mpoko Nehri'nde 300 kişiyi taşıyan teknenin battığı açıklandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, en az 300 kişinin bulunduğu teknedeki 58 kişi hayatını kaybetti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devem ediyor.
Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması sebebiyle halk, ulaşım için genellikle nehirleri ve gölleri kullanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı