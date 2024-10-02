Ortadoğu'da en güçlü ordular hangileri? İşte Türkiye, İran ve İsrail'in yeri

2024 yılının en güçlü Ortadoğu ülkeleri listesi, bölgedeki stratejik rekabetin ve askeri güç dengesinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

İran'ın İsrail'e balistik füzelerle saldırması sonucu 'Ortadoğu'nun en güçlü orduları hangi ülkelere ait, İran mı daha güçlü İsrail mi' soruları da tekrar gündeme geldi.

ABD'ye bağlı Global Firepower'ın yaptığı sıralamada, Türkiye'nin lider güçte olduğu, İran, Mısır ve İsrail'in de daha sonradan geldiği görülüyor. Liste, her ülkenin savunma kapasitesini belirleyen 60'tan fazla faktörü içeriyor. Özellikle teknolojik gelişmişlik ve insan gücü, sıralamada önemli rol oynuyor. Suudi Arabistan beşinci sırada yer alırken, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri ilk 10’da yer alıyor.

1. Türkiye

2. İran

3. Mısır

4. İsrail

5. Suudi Arabistan

6. Irak

7. Birleşik Arap Emirlikleri

8. Suriye

9. Katar

10. Kuveyt

11. Umman

12. Ürdün

13. Yemen

14. Bahreyn

15. Lübnan

Bu sıralama, 2024 yılı içindeki askeri harcamalar, personel sayısı, teknoloji ve stratejik konum gibi birçok faktörü göz önünde bulundurarak oluşturulmuştur. Ortadoğu, sürekli değişen dinamikleri ile dünya siyasetinde önemli bir yer tutmaya devam edecek.