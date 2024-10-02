Ortadoğu'da en güçlü ordular hangileri? İşte Türkiye, İran ve İsrail'in yeri

2024'te Ortadoğu'nun en güçlü askeri ülkeleri listesi güncellenmeye devam ediyor. Global Firepower'ın yaptığı sıralamada, Türkiye en güçlü askeri gücü olarak öne çıkıyor. Peki, Ortadoğu'nun en güçlü orduları hangi ülkelere ait?

Mert Sagit Mert Sagit
Ortadoğu'da en güçlü ordular hangileri? İşte Türkiye, İran ve İsrail'in yeri
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2024 yılının en güçlü Ortadoğu ülkeleri listesi, bölgedeki stratejik rekabetin ve askeri güç dengesinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

İran'ın İsrail'e balistik füzelerle saldırması sonucu 'Ortadoğu'nun en güçlü orduları hangi ülkelere ait, İran mı daha güçlü İsrail mi' soruları da tekrar gündeme geldi.

ABD'ye bağlı Global Firepower'ın yaptığı sıralamada, Türkiye'nin lider güçte olduğu, İran, Mısır ve İsrail'in de daha sonradan geldiği görülüyor. Liste, her ülkenin savunma kapasitesini belirleyen 60'tan fazla faktörü içeriyor. Özellikle teknolojik gelişmişlik ve insan gücü, sıralamada önemli rol oynuyor. Suudi Arabistan beşinci sırada yer alırken, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri ilk 10’da yer alıyor.

1. Türkiye
2. İran
3. Mısır
4. İsrail
5. Suudi Arabistan
6. Irak
7. Birleşik Arap Emirlikleri
8. Suriye
9. Katar
10. Kuveyt
11. Umman
12. Ürdün
13. Yemen
14. Bahreyn
15. Lübnan

Bu sıralama, 2024 yılı içindeki askeri harcamalar, personel sayısı, teknoloji ve stratejik konum gibi birçok faktörü göz önünde bulundurarak oluşturulmuştur. Ortadoğu, sürekli değişen dinamikleri ile dünya siyasetinde önemli bir yer tutmaya devam edecek.

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