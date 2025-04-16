Ortalık kan gölüne döndü, 10'larca ölü var: Resmen katliam!

İrigwe Bölge Gençler Birliği Genel Sekreteri Danjuma Dickson Auta, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, saldırıların gece saatlerinde, Plateau eyaletine bağlı Zike ve Kimakpa bölgelerinde gerçekleştiğini belirtti. Saldırganların kimliklerinin henüz tespit edilemediğini söyledi.

Auta, “Şu ana kadar 47 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, ancak ölü sayısı artabilir. Saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı,” dedi. Saldırıların iyi planlanmış ve koordineli şekilde gerçekleştirildiğine dikkat çeken Auta, güvenlik güçlerine gerekli bilgileri ilettiklerini ifade etti.

çok sayıda ev kundaklandı

Zike Bölge Başkanı Wakili Tongwe ise yaptığı açıklamada, ölü sayısının 51’e yükseldiğini bildirdi. Tongwe, saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığını, birçok evin ateşe verildiğini ve bölge halkının gıda ürünlerinin yağmalandığını ifade etti. Hayatını kaybedenler için toplu cenaze törenleri düzenlendiğini de sözlerine ekledi.

Uluslararası Af Örgütü, saldırıları kınayarak Plateau Eyalet Hükümeti’ne olayların derhal soruşturulması çağrısında bulundu.