Ortaokulda silahlı saldırı! 9 ölü, çok sayıda yaralı

Avusturya’nın güneyindeki Graz kentinde bulunan bir ortaokulda bugün sabah saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. İlk belirlemelere göre saldırıda aralarında öğrencilerin ve öğretmenlerin de bulunduğu en az 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

Avusturya basını, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin okulda öğrenim gören bir öğrenci olduğunu duyurdu. Saldırganın olayın ardından aynı silahla intihar ettiği açıklandı.

Polis olaya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.