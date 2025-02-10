Otobüs faciası: 51 kişi hayatını kaybetti!

Guatemala'da yolcu otobüsünün Belize Köprüsü'nden vadiye düşmesi sonucu 51 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Otobüs faciası: 51 kişi hayatını kaybetti!
Yayınlanma:

Bölge belediyesinin itfaiye teşkilatında görevli Jose Santizo, San Agustin Acasaguastlan kasabasından hareket eden otobüsün Guatemala kentindeki Belize Köprüsü'nden düştüğünü açıkladı. Santizo, yoğun kurtarma çalışmalarının ardından 51 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Basında yer alan bilgilere göre, kaza sırasında otobüste yaklaşık 75 yolcu bulunuyordu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, otobüsün hurda yığınına döndüğü görüldü.

DEVLET BAŞKANI AREVALO: "ULUSAL BİR KEDER"

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, kazanın ardından ülkede 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Arevalo, "Belize Köprüsü'nde yaşanan trajedi, ulusal bir kederdir. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kar tatili! O ilçede okullar 1 gün kapalıKar tatili! O ilçede okullar 1 gün kapalıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Otobüs Kazası Guatemala
Günün Manşetleri
Mansur Yavaş aday gösterilmeyecek mi?
Kassam Tugayları İsrail ile esir takasını durdurdu!
“Şalteri ancak taleplerimiz karşılanırsa kaldırırız”
Murat Sancak, sahadan çekilme kararını Ulusal Kanal’da anlatacak!
Maaş farkları hesaplara yatıyor
Bolu yangınına ilişkin komisyon üyeleri seçilecek
Kurultayda ‘para karşılığı oy’ iddiası!
AKOM’dan kritik uyarı!
Suriye’nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi!
Çok Okunanlar
Altın fiyatları yükselirken, İslam Memiş’ten yatırımcıları üzecek uyarı! Altın fiyatları yükselirken, İslam Memiş’ten yatırımcıları üzecek uyarı!
İstanbul'da elektrik kesintisi! Yarın hangi ilçeler etkilenecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Yarın hangi ilçeler etkilenecek?
Bilim insanları uyardı: Türkiye’nin derinliklerinde çatlak büyüyor Bilim insanları uyardı: Türkiye’nin derinliklerinde çatlak büyüyor
Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor! Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor!
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum