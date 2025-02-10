Otobüs faciası: 51 kişi hayatını kaybetti!
Guatemala'da yolcu otobüsünün Belize Köprüsü'nden vadiye düşmesi sonucu 51 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.
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Bölge belediyesinin itfaiye teşkilatında görevli Jose Santizo, San Agustin Acasaguastlan kasabasından hareket eden otobüsün Guatemala kentindeki Belize Köprüsü'nden düştüğünü açıkladı. Santizo, yoğun kurtarma çalışmalarının ardından 51 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.
Basında yer alan bilgilere göre, kaza sırasında otobüste yaklaşık 75 yolcu bulunuyordu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, otobüsün hurda yığınına döndüğü görüldü.
DEVLET BAŞKANI AREVALO: "ULUSAL BİR KEDER"
Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, kazanın ardından ülkede 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Arevalo, "Belize Köprüsü'nde yaşanan trajedi, ulusal bir kederdir. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı