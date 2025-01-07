Otobüste dehşet anı: 14 yaşındaki çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti

İngiltere'nin başkenti Londra'da, 14 yaşındaki bir çocuk, Woolwich bölgesinde otobüste bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, yerel saatle 14.28'de gerçekleşti. Bıçaklanma ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Olay yerine gelen Londra Ambulans Servisi ve Londra Hava Ambulansı sağlık görevlileri, yaralı çocuğa müdahale etti. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen 14 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasından kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Küçük çocuğun ölümüne neden olan bıçaklama olayı sonrasında Londra Metropolitan Polisi, geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerinde bir polis kordonu kuruldu ve çevredeki yollar trafiğe kapatıldı. Ancak, şu ana kadar herhangi bir gözaltı yapılmadığı belirtildi.