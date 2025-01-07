Samsun'da dehşet! Ağabey, kardeşini av tüfeğiyle vurdu

Kavak ilçesinde, trafikte seyir halindeyken tartışan iki kardeşin kavgası, birinin diğerini av tüfeğiyle bacağından vurmasıyla son buldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Samsun'da dehşet! Ağabey, kardeşini av tüfeğiyle vurdu
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Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Ondokuzmayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.İ. ve N.İ. isimli iki kardeş, farklı otomobillerle seyir halindeyken, bir süre sonra konuşmak üzere araçlarını durdurdu. Ancak, konuşma kısa süre içinde tartışmaya dönüştü. Ağabey A.İ., otomobilinden çıkardığı av tüfeğiyle kardeşi N.İ.'yi bacağından vurdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hemen ambulans sevk edildi. Yaralı kardeş, Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan ağabey A.İ., Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

 Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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