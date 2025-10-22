Otoyolda can pazarı! Dört araç birbirine girdi, 63 kişi hayatını kaybetti

Uganda'da meydana gelen feci bir trafik kazasında 63 kişi hayatını kaybetti. Kampala-Gulu Otoyolu'nda gerçekleşen kazaya iki otobüs, bir kamyon ve bir otomobilin karıştığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, feci kaza Kampala-Gulu Otoyolu üzerindeki Asili Çiftliği yakınlarında bulunan Kitaleba köyünde meydana geldi. Yetkililerden alınan bilgilere göre, kazada 63 kişi yaşamını yitirdi. Korkunç kazada 63 kişinin ölmesinin yanı sıra, birkaç kişinin de yaralandığı açıklandı.

Kazanın nasıl meydana geldiğine dair resmi açıklama Trafik ve Yol Güvenliği Müdürlüğü Sözcüsü Michael Kananura tarafından yapıldı.

Sözcü Kananura, kazanın Kampala'dan Gulu'ya giden otobüsün, önünde seyreden kamyonu sollamaya çalışırken meydana geldiğini bildirdi.

Kananura, faciayı getiren anları detaylandırarak, aynı anda ters yönden gelen bir başka otobüsün de bir otomobili sollamaya çalıştığını ve bu sırada iki otobüsün çarpıştığını belirtti. Kananura ayrıca, diğer iki aracın sürücülerinin de yaşanan bu çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetlerini kaybettiğini sözlerine ekledi.

Kazanın hemen ardından bölgede kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kazada yaralanan kişilerin Kiryandongo Hastanesi ve yakındaki diğer sağlık kuruluşlarına kaldırıldığını dile getiren Kananura, yaralıların tedavi altına alındığını belirtti.