Onur Öymen'in oğlu Burak Öymen'den Rusya'ya dev yatırım

Dünya haber sitesi yazarı Kerim Ülker, kaleme aldığı köşe yazasında politikacı Onur Öymen’in oğlu Burak Öymen’in ortaklarından olduğu Capital Partners’in ABD’li yatırım bankası JP Morgan’ın Moskova’da sahibi olduğu alışveriş merkezi Metropolis’i 1.5 milyar dolara satın aldığını duyurdu.

Ülker yazısında Rusya’nın Ukrayna’ krizi nedeniyle yaptırımlar ile mücadele ettiğine dikkat çekerken “Binden fazla kurum ve kuruluşun tabi olduğu yaptırım ve ambargolarla birlikte başta Avrupa ve ABD’li olmak üzere Batılı ülkelerdeki şirketlerin milyarlarca dolarlık zararı göze alarak Rusya’dan çekilmesine sahne oldu. Giyimden finansa, beyaz eşyadan ayakkabıya kadar birçok Batılı marka Türk şirkete geçti veya hisse devri oldu. Koç Holding’e ait Arçelik, Fiba Holding, FLO gibi markaların doldurduğu bu boşluğa bir yenisi daha ekleniyor. Rus emlak tarihinin en büyük satış işlemine imza atan Türk ise CHP’nin bir dönem Genel Başkan Yardımcılığı’nı da üstlenen ünlü siyasetçi Onur Öymen’in oğlu Burak Öymen” dedi.

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