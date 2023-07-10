Özbekistan'da Mirziyoyev yeniden Cumhurbaşkanı oldu! Üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçildi

Özbekistan'da 30 Nisan'da yapılan referandumla birlikte anayasa değişikliği kabul edilmişti.

Anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin ardından ülkede 9 Temmuz Pazar günü cumhurbaşkanı erken seçimleri düzenlendi.

Seçimde 5 siyasi partinin aday gösterdiği dört isim cumhurbaşkanlığı için yarıştı.

MİRZİYOYEV YENİDEN CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ

Seçimlere katılım oranı yüzde 79,88 olarak gerçekleşti. Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Zayniddin Nizamhocayev, dün gerçekleştirilen seçimlerin ardından ilk sonuçlar ile ilgili açıklama yaptı.

Nizamhocayev, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in seçimlerde seçmenlerin yüzde 87,05'inin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurarak şu ifadeleri kullandı:

- Ülkedeki seçim yasasına göre, kullanılan oyların yarısından fazlasını alan aday, cumhurbaşkanı olarak seçilmiş sayılacaktır. Buna göre, Liberal Demokrat Partiden aday gösterilen Şevket Mirziyoyev, seçmenlerin yüzde 87,05 oyunu alarak galip oldu ve Özbekistan Cumhurbaşkanı olarak seçildi.

Oy sayımının sona erdiğini belirten Nizamhocayev, ülke genelinde toplam 15 milyon 651 bin 405 seçmenin oy kullandığını belirtti.

Nizamhocayev, seçimlerde Halk Demokrat Partisi adayı Uluğbek İnoyatov'un yüzde 4,02, Özbekistan Ekoloji Partisi adayı Abduşukur Hamzayev'in yüzde 3,74 ve Adalet Sosyal Demokrat Partisi adayı Roba Mahmudova'nın ise yüzde 4,43 oy aldığını ifade etti.

Nizamhocayev, şimdiye kadar seçimde usulsüzlük yapıldığına dair herhangi bir şikayetin bildirilmediğini sözlerine ekledi.

Şevket Mirziyoyev ilk olarak 4 Aralık 2016 tarihinde cumhurbaşkanı olarak seçilmişti. Mirziyoyev, 2021 seçimlerinde de yüzde 80,1 oy alarak ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmişti.