Pakistan büyükelçisinden flaş açıklama: 94 İsrail SİHA’sı düşürüldü, S-400’ler imha edildi

Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, büyükelçilik rezidansında aralarında Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan’ın da olduğu gazetecilerle bir araya geldi. 22 Nisan’da Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesindeki Pahalgam’da yaşanan terör saldırısının ardından yaşanan gelişmelere dair açıklamalarda bulunan Cüneyd, Hint makamlarının saldırıdan yalnızca 15 dakika sonra hiçbir delil göstermeden Pakistan’ı suçladığını belirtti.

Saldırının gerçekleştiği bölgedeki Hint karakolunun olay yerine 45 dakika mesafede olduğunu ifade eden Cüneyd, “Gerilim, yasa dışı Hint İşgalindeki Jammu ve Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 22 Nisan 2025'te meydana gelen terör saldırısıyla başladı. Bu saldırı olduktan hemen 15 dakika sonra Hint makamları bu terör saldırısının suçunu Pakistan'a attı. Halbuki saldırı olduğunda bu saldırının ilk haberinin verileceği yer olan bölgedeki Hint karakolu saldırı yerine 45 dakika uzaklıktaydı. Bu nedenle bu saldırı Hindistan tarafından Pakistan'ı karalamak ve kötülemek için planlanmış kendi kendilerine yapılmış bir terör saldırısı." ifadelerini kullandı.

"SİVİLLER HEDEF ALINDI, 41 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

Büyükelçi, Pakistan’ın saldırıyla ilgili bağımsız ve şeffaf bir soruşturma teklif ettiğini ancak Hindistan’ın buna yanaşmayarak 6-7 Mayıs tarihlerinde hava saldırılarına başladığını ifade etti. Hindistan’a ait 100’den fazla savaş uçağının Pakistan’a saldırı düzenlediğini belirten Cüneyd, bu saldırıların yalnızca sivil hedeflere yönelik olduğunu, 41 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölenlerin büyük çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğunu söyledi.

RAFAELE JETLERİ VE 94 DRONE DÜŞÜRÜLDÜ

Hindistan’a ait 5 savaş jetinin Pakistan tarafından düşürüldüğünü belirten Cüneyd, bunların 3’ünün dünyanın en iyi savaş jeti olan Rafaele olduğunu söyledi. Ayrıca İsrail yapımı onlarca SİHA’nın da etkisiz hale getirildiğini vurguladı. Düşürülen drone sayısının 94 olduğunu açıklayan Cüneyd, "Aslında daha çok SİHA düşürdük ama halkımız düşürülen SİHA'ları alıp hatıra olarak evine götürdüğü için bizim sayamadığımız daha çok SİHA düşürdük." dedi. Buna karşılık Pakistan Hava Kuvvetlerinin hiçbir uçağı düşürülmedi.

"ELEKTRONİK HARPLE S-400’LERİ BİLE VURDUK"

Hindistan’ın saldırıları sürdürmesi üzerine Pakistan’ın karşılık verdiğini belirten Cüneyd, “Bununla da yetinmeyen Hindistan, Pakistan'ın önemli bir hava üssü olan Noor Khan üssü de dahil olmak üzere birçok askeri üssü vurdu. Burada artık bizim de bir yanıt vermemiz gerekiyordu. Birleşmiş Milletler’in 51. maddesine göre yanıt verme hakkımızı kullandık. Aslında biz bu gerilimin başından beri barışı ve itidalli olmayı savunmuştuk. Ama bu önemli hedeflerimiz vurulunca biz de duramazdık ve Pakistan, Fatah füzeleriyle nokta atış yaparak Hint askeri hedeflerinin birçoğunu vurdu. " diyerek, elektronik harp teknikleri kullanılarak önce radar sistemlerinin devre dışı bırakıldığını, ardından yer değiştiremeyen S-400’lerin imha edildiğini ifade etti.

Cüneyd, "Toplamda 36 önemli komutanlık ve hava üslerini vurduk. İşte bundan sonra Hindistan durumun ciddi olduğunu anladı ve ateşkes teklif etti.” ifadelerini kullandı.

"SULARI KESMEK SAVAŞ NEDENİDİR"

Pakistan ile Hindistan arasında 1960 yılında Dünya Bankası garantörlüğünde imzalanan İndus Su Anlaşması’na da değinen Cüneyd, bu anlaşmanın tek taraflı bozulamayacağını vurguladı. 240 milyon insanın bu suya bağlı yaşadığını belirten Büyükelçi, “Suyun Pakistan’a akışının durdurulmasını doğrudan savaş sebebi sayarız” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE YÖNELİK KARA PROPAGANDA YAPILDI"

Türkiye’ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Cüneyd, Hint medyasının ve liderlerinin savaş yanlısı ve kışkırtıcı bir tutum sergilediğini söyledi. “Türk donanması Karaçi'de, Türk ordusu Karaçi'de” gibi manipülatif haberlerin yayıldığını belirten Cüneyd, Hintlilerin söyleminin “Eğer bizim tarafımızda değilsen, o zaman bizim düşmanımızsın” şeklinde olduğunu söyledi ve Hindistan’da laik demokrasinin yerini faşist bir Hindu yönetiminin aldığını öne sürdü.