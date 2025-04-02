Pakistan cumhurbaşkanı Zerdari hastaneye kaldırıldı!

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, sağlığının kötüleşmesi nedeniyle Karaçi’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ulusal basında yer alan haberlere göre, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen Zerdari’nin sağlık durumu doktorlar tarafından yakından takip ediliyor.

Pakistan Halk Partisi (PPP) yetkilileri, cumhurbaşkanının tedavi altına alındığını ve sağlık ekibinin gerekli tıbbi testleri gerçekleştirdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Zerdari’nin hastaneye kaldırılmasının ardından hastaneye izinsiz girişler kısıtlandı. Yetkililer, hastane çevresinde kolluk kuvvetlerinin konuşlandırıldığını ve güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, geçmişte de çeşitli sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Daha önce kalp rahatsızlıklarıyla gündeme gelen 68 yaşındaki liderin, son yıllarda sağlık kontrollerini sıklaştırdığı biliniyor.