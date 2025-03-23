Pakistan Milli Günü Ankara'da kutlandı

Törende, Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı’nın özel mesajları okundu. Liderler, mesajlarında milleti tebrik ederek, Kaid--i-Azam Muhammed Ali Cinnah ve mücadele arkadaşlarının ileri görüşlü liderliklerine saygılarını sundular. Ayrıca, Keşmir halkının meşru kendi kaderini tayin hakkı talebine olan dayanışmalarını ifade ettiler.

Törende konuşan Büyükelçi Junaid, Pakistan Günü’nün tarihî önemine vurgu yaptı. 23 Mart’ın, alt kıtanın Müslümanları için bağımsız bir vatan kurma yolunda, kurucu liderlerimizin verdikleri büyük fedakârlıkları hatırlatan anlamlı bir gün olduğunu belirtti. Pakistan Kararı’nın ruhunun, bizlere birlik, inanç ve disiplinin başarının temel ilkeleri olması gerektiğini hatırlattığını vurguladı. “Pakistan’ın yolculuğu, azim ve sarsılmaz kararlılıkla şekillenmiştir ve bugün bir millet olarak, Pakistan’ın barışına, güvenliğine ve kalkınmasına en iyi katkıyı sunma kararlılığımızı yeniden teyit ediyoruz,” diye ekledi.

Büyükelçi, şehitlere ve gazilere minnettarlığını ifade ederek, Pakistan Silahlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetlerine, Pakistan’ın egemenliğini ve istikrarını büyük cesaretle korumaya devam ettikleri için içten bir teşekkür sundu.

Büyükelçi Junaid, Türkiye liderliğine ve halkına, tebrik mesajları gönderdikleri ve Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan Boğaz köprülerini Pakistan bayrağının renkleriyle aydınlatarak Pakistan Günü kutlamalarına katıldıkları için teşekkür etti. Ankara’nın en yüksek kulesi olan Atakule’de de tebrik mesajları gösterildi.

23 Mart, Pakistan tarihindeki önemli günlerden biridir. 1940 yılında bu tarihte, daha sonra Pakistan Kararı olarak bilinen Lahor Kararı kabul edilmiş ve alt kıtanın Müslümanları için ayrı bir devlet talep edilmiştir. 23 Mart 1940’ta hayal edilen vizyon, 14 Ağustos 1947’de Pakistan’ın kuruluşuyla gerçeğe dönüşmüştür.