Pakistan, Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi

Pakistan, Hindistan’la yaşanan çatışma riski sırasında diplomatik ara buluculuğuyla ön plana çıkan ABD Başkanı Donald Trump’ı 2026 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Pakistan, Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi
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Hindistan ile nükleer gerilimin eşiğine gelen Pakistan, ABD Başkanı Donald Trump’ı 2026 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi. Gerekçe olarak ise Trump’ın iki ülke arasında yaşanan kriz sırasında üstlendiği diplomatik arabuluculuk rolü gösterildi.

Pakistan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın Hindistan ve Pakistan arasında yükselen tansiyonda kritik bir rol üstlendiği belirtildi. Açıklamada, “Trump, hem İslamabad hem de Yeni Delhi ile yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar sayesinde, kısa sürede bir ateşkes sağlanmasını mümkün kıldı ve milyonlarca insanı etkileyebilecek yıkıcı bir çatışmayı engelledi.” ifadelerine yer verildi.

Trump’ın bu çabaları doğrultusunda 2026 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildiği açıklandı. Pakistan, Trump’ın diplomaside sergilediği tutumun “gerçek bir barış elçisi” olduğunu ortaya koyduğunu savundu.

KEŞMİR VURGUSU VE BMGK REFERANSI

Açıklamada dikkat çeken bir diğer vurgu ise Keşmir meselesine yönelikti. Pakistan yönetimi, Trump’ın Keşmir sorununun çözümüne yönelik “samimi arabuluculuk tekliflerini” memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Keşmir’in Güney Asya’daki kalıcı istikrarın önündeki en büyük engellerden biri olduğu kaydedilirken, bu sorunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları doğrultusunda çözülmesi gerektiği ifade edildi.

Trump’ın sadece Güney Asya’da değil, küresel düzeyde de istikrar adına önemli bir rol oynadığı vurgulanan açıklamada, özellikle Gazze’de yaşanan insani kriz ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası tırmanan Orta Doğu gerilimine dikkat çekildi. Bu konularda da Trump’ın yapıcı girişimlerde bulunmasının beklendiği ifade edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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