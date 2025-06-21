Doğalgazda kesinti olur mu? Bakan Bayraktar noktayı koydu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında yaptığı değerlendirmelerde, Türkiye’nin enerji arz güvenliğiyle ilgili son durumu ve küresel gelişmelerin enerji piyasalarına etkisini ele aldı.

Bayraktar, son beş yılda enerji piyasalarının pandemi, savaşlar, ticaret gerilimleri ve finansal dalgalanmalar gibi ciddi sınamalardan geçtiğini hatırlatarak, “Enerji sektörümüz ve enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda” ifadelerini kullandı.

İRAN GAZI AKIYOR, KESİNTİ YOK

İsrail ile İran arasındaki çatışmanın enerji arzına etkilerine dair konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye’ye doğal gaz tedarikinin kesintisiz sürdüğünü belirtti. “Arz güvenliği noktasında biz gerekli tedbirlerimizi almış durumdayız. İran, Türkiye’ye bugün itibariyle vermesi gereken doğal gazın tedarikini yapıyor. Herhangi bir kesinti yok” açıklamasını yaptı.

Petrol ve petrol ürünlerinde ithalatın bulunmadığını da vurgulayan Bayraktar, bu alanda da herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını dile getirdi.

KAOTİK SENARYO OLMAZ

Bayraktar, Orta Doğu’daki gerilimin etkisiyle enerji fiyatlarında bir miktar artış ve oynaklık gözlemlendiğini ancak bunun geçici olacağını ifade etti. “İş daha kötü bir noktaya, daha büyük bir noktaya gidebilir mi? Bunu bilmek şu andan mümkün değil ama çok daha kaotik senaryoların olacağını ben düşünmüyorum” diyerek piyasaya güven mesajı verdi.

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji güvenliğini sağlamlaştırmak için yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Yaz döneminde gaz tüketiminin düşmesiyle birlikte depolama çalışmalarına hız verildiğini açıklayan Bayraktar, “Şu anda bu çalışmaları çok daha yoğun bir şekilde yapıyoruz. Kışa ülkemizi bu anlamda arz güvenliğini tesis edecek şekilde hazırlıyoruz” dedi.

RUSYA İLE ENERJİ İŞBİRLİĞİ SÜRÜYOR

Rusya’nın Türkiye için önemli bir enerji tedarikçisi olduğuna dikkat çeken Bayraktar, SPIEF kapsamında Rus yetkililerle yapılan görüşmelerde mevcut işbirliklerinin durumu ve gelecekteki projelerin masaya yatırıldığını ifade etti. “Petrol, doğal gaz, nükleer enerji, kömür ve LPG gibi alanlarda Rusya ile uzun yıllara dayalı bir enerji işbirliğimiz var” şeklinde konuştu.