Putin’den dünyayı sarsan uyarı: 3. Dünya Savaşı kapıda mı?

Haber Global’e göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg’da düzenlenen Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin küresel çapta büyük bir savaşa dönüşme riski taşıdığını ifade etti. Rus lider, “Hiçbir ironi yapmadan, şaka katmadan konuşuyorum. Elbette büyük bir savaş potansiyeli var, bu potansiyel giderek büyüyor ve tam burnumuzun dibinde” sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ MASADA

Putin’in açıklamalarında Orta Doğu’daki tansiyon da önemli yer tuttu. İran ile İsrail arasında artan çatışmalara değinen Putin, barışçıl çözüm arayışları kapsamında her iki ülkeyle de görüşmeler yürüttüklerini belirtti.

Putin, “Her iki tarafa da pozisyonumuzu aktarıyoruz. Biliyorsunuz, hem İsrailli hem de İranlı dostlarımızla temas halindeyiz. Bazı önerilerimiz var. Şunu özellikle vurgulamak isterim: Biz kesinlikle arabuluculuk peşinde değiliz, sadece fikirler sunuyoruz. Eğer bu fikirler her iki ülkeye de cazip gelirse, bundan memnuniyet duyarız” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının tüm şiddetiyle sürdüğü bir dönemde gelen bu açıklamalar, “yeni bir küresel çatışma kapıda mı?” sorularını gündeme taşıdı. Putin, yaşanan her gelişmenin Rusya’yı doğrudan etkilediğini vurgularken, çatışmaların büyümeden çözüme kavuşması gerektiğini savundu.

Putin, forumda kendisine yöneltilen “Rusya, İran’a yardım etmeyerek güvenilmez bir pozisyonda mı?” sorusuna ise net bir yanıt verdi. Bu tarz iddiaların provokatif olduğunu belirten Rusya lideri, bu ifadeleri kullananları “provokatör” olarak nitelendirdi.