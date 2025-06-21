“Okumanın yaşı yok” dedi, 81 yaşında 8. kez YKS’ye girdi

Edirne’de yaşayan emekli hurdacı Şevki Kılıç, hayat boyu öğrenmeye duyduğu tutkuyla örnek olmaya devam ediyor. 81 yaşındaki Kılıç, daha önce Trakya ve Anadolu Üniversiteleri’nin Tarih bölümlerinden mezun olmuş, ayrıca Arkeoloji bölümüne yerleşmişti. Ancak çeşitli nedenlerle bu bölüme devam edememişti.

Şimdi ise, Türkiye genelinde milyonlarca adayla birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonuna sekizinci kez katıldı.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi’nde sınava giren Şevki Kılıç, bastonuna dayanarak geldiği okul bahçesinde gençlerle sohbet etti. Deneyimlerini paylaşarak sınav öncesinde heyecan yaşayan adaylara moral verdi. “Tavşan atlet olarak giriyorum sınava, öğrencilere örnek olmak istiyorum.” diyen Kılıç, ÖSYM Başkanı’nın bahsettiği “81 yaşındaki adayın da kendisi olduğunu vurguladı.

“KAZANMAK DEĞİL, ÖRNEK OLMAK İÇİN BURADAYIM”

Sınavdan bir beklentisi olmadığını belirten Şevki Kılıç, gençlerin eğitim azmini artırmak amacıyla her yıl sınava girdiğini söyledi: “Önceki yıllarda iki kez tarih bölümünü bitirdim. Bu yıl puanım yüksek olsa bile hiçbir tercih yapmayacağım. Osmanlıcadan çeviri yapıyorum ve bu yıl kendi kitabımı çıkarmak istiyorum.”

GENÇLERDEN ŞEVKİ AMCA’YA TAM NOT

Kılıç’la sınav öncesi tanışan öğrencilerden Kerem Abbasoğlu, onun sayesinde motivasyonlarının arttığını söyledi: “Şevki amca bizi cesaretlendirdi. Ne olursa olsun hedefimin peşinden koşacağım.”

Bir diğer aday Azat Birgül ise sınav heyecanının, Kılıç’ı görünce hafiflediğini belirtti: “Okumanın yaşı olmadığını bize Şevki amca gösterdi. Artık daha motiveyim.”