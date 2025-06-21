Ülke genelinde düzensiz göç alarmı: 15 kaçakçı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dört bir yanında göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçe karşı kapsamlı denetimler gerçekleştirildiğini duyurdu. Uygulamalar, Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın katılımıyla hayata geçirildi.

412 BİN KİŞİ KONTROL EDİLDİ, 446 GÖÇMEN YAKALANDI

Yerlikaya, denetimlerde 412 bin 887 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını belirterek şu bilgileri paylaştı: “2’si yabancı uyruklu olmak üzere 15 göçmen kaçakçısı yakalandı. 446 düzensiz göçmenin tespiti yapıldı ve haklarında sınır dışı işlemleri başlatıldı.”

Yapılan denetimlerin detaylarını da paylaşan Yerlikaya, "Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında, 28 bin 874 personel ve 9 bin 155 ekip ile 5 bin 772 noktada, 4 bin 127 metruk bina, 7 bin 192 umuma açık yer, 477 terminal ve 2 bin 878 diğer yerler olmak üzere toplam 14 bin 674 yer kontrol edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı. Türkiye, göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu, düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.