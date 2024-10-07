Pakistan'da bombalı saldırı! 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Pakistan’ın Karaçi kentindeki düzenlenen bombalı saldırıda 2’si Çin vatandaşı 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Çin, saldırıyı kınadı.

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Pakistan'da bombalı saldırı! 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
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Pakistan'ın Karaçi kentinde Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınlarında patlama oldu.

El yapımı bir patlayıcının infilak ettirildiği saldırıda, yabancı uyrukluları taşıyan bir konvoyun hedef aldığı açıklandı.

Saldırıda 2’si Çin vatandaşı 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

2 Çin vatandaşının ölümünü doğrulayan Çin, saldırıyı kınadı. Çin'in İslamabad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, olayın derhal tüm yönleriyle soruşturulması ve sorumluların en kısa sürede adalet önüne çıkarılması istendi.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileğine yer verilirken, Pakistanlı yetkililerden ülkedeki Çin vatandaşları, kurumları ve projelerinin güvenliğinin sağlanması için etkin tedbirler almaları istendi.

Pakistan’da Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki projelerde çalışan binlerce Çinli işçi bulunuyor.

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