Pakistan'da can pazarı: Yakıt tankerinin patlamasında ölü sayısı artıyor

Pakistan’ın güneybatısında 29 Nisan’da meydana gelen yakıt tankeri patlamasında ölü sayısı 19’a yükseldi. Yaralıların çoğunun vücudunda ağır yanıklar var.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Pakistan'da can pazarı: Yakıt tankerinin patlamasında ölü sayısı artıyor
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Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, sızıntı yapan bir yakıt tankerinde yaşanan patlama büyük bir faciaya dönüştü. Naushki bölgesinde meydana gelen olayda, patlama sonrası ölü sayısı her geçen gün artıyor.

İlk etapta 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen olayda, son yapılan açıklamalara göre can kaybı 19’a yükseldi. Patlamada yaralanan 56 kişiden bir kısmının ise durumunun kritik olduğu belirtildi.

YÜZDE 80’E VARAN YANIKLAR

Pakistanlı yetkililer, patlamada yaralanan kişilerin çoğunun vücutlarının yüzde 70 ila 80’inde yanık oluştuğunu açıkladı. Durumu ağır olan birçok hasta, daha iyi sağlık hizmeti alabilmeleri için hava yoluyla Karaçi’deki hastanelere sevk edildi.

29 Nisan’da yaşanan olayın, yakıt tankerinde meydana gelen bir sızıntı sonucu oluşan patlama nedeniyle gerçekleştiği düşünülüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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