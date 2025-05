Beşiktaş’tan hisse desteği çağrısı: “Hayalimizdeki Beşiktaş’ı birlikte inşa edeceğiz”

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, kulübün ekonomik bağımsızlığını sağlamak amacıyla önemli bir çağrıda bulundu. Siyah-beyazlıların Fenerbahçe karşısında aldığı derbi galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalı, Beşiktaş’ın sırtındaki borç yükünden kurtulmak için taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

HALKA ARZ İÇİN TARİHLER BELLİ: 5-6 MAYIS

Adalı, Beşiktaş’ın Bankalar Konsorsiyumu borcunu kapatmak için başlattığı sermaye artırımı sürecinde rüçhan haklarının kullanıldığını, kalan hisselerin ise 5-6 Mayıs tarihlerinde halka arz edileceğini açıkladı. Bu hisselerin satın alınmasının kulübün borçtan kurtulması ve ekonomik bağımsızlığına kavuşması yolunda kritik bir adım olacağını belirtti.

“HER HİSSE BEŞİKTAŞ’A GÜÇ KATACAK”

Başkan Adalı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Beşiktaşımızın sırtında büyük bir yük olan Bankalar Konsorsiyumundan ayrılmak, bu yükü üzerimizden atmak için bir yola çıktık. Bu yola çıkarken de her zaman olduğu gibi Beşiktaşımızın gücünü arkamıza aldık. Yaptığımız sermaye artırımı doğrultusunda; rüçhan hakları kullanıldı. Kalan hisselerin halka arz tarihi ise 5-6 Mayıs olarak belirlendi. Bugün ve yarın alacağımız her hisse senedi; Beşiktaş'ın Bankalar Konsorsiyumundan çıkmasına, ekonomik bağımsızlığına kavuşmasına büyük bir katkı sağlayacak. Güçlü, bağımsız, geleceğe sağlam temeller atan bir Beşiktaş için; her Beşiktaşlının desteğini görmek istiyoruz. Hayalimizdeki Beşiktaş'ı birlikte inşa edeceğiz."