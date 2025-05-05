İşsizlik alarm veriyor: Başvurular rekor seviyeye ulaştı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, 2025 yılı işsizlik cephesinde oldukça sert başladı. Ocak ve şubat aylarında işsizlik maaşı için toplam 498 bin 429 kişi başvuruda bulundu. Dünya.com'a göre, bu rakam, önceki yılların ortalamalarının neredeyse iki katına çıkarak, ekonomideki daralmanın istihdama doğrudan etkisini ortaya koydu.

2025 ŞUBAT’INDA REKOR ARTIŞ

2025’in ilk ayında 177 bin 11 kişi, ikinci ayında ise dikkat çekici bir sıçramayla 321 bin 418 kişi işsizlik maaşı için başvuruda bulundu. Sadece iki ayda gerçekleşen bu başvuru sayısı, geçtiğimiz yılların tüm yıl ortalamalarını geride bıraktı.

2023 yılında aylık ortalama 134 bin 515, 2024 yılında ise 138 bin 326 kişi işsizlik maaşı için İŞKUR’a müracaat etmişti. 2025’in aylık ortalaması ise şu an itibarıyla 249 bin 215 kişi seviyesine yükselmiş durumda.

EKONOMİK DARALMA İŞSİZLİĞİ TETİKLİYOR

Artan başvuru sayıları, sadece bireysel kayıplara değil, ekonomik sistemdeki genel bozulmaya işaret ediyor. Uzmanlar, faizlerin yükselmesi ve yatırımın azalması nedeniyle işletmelerin üretimi kısarak işçi çıkarmaya yöneldiğini belirtiyor.

Küçülmeye giden işletmelerin ilk adımı genellikle maliyetleri kısmak oluyor ve bu da doğrudan çalışan sayısının azaltılması anlamına geliyor. 2025’in ilk verileri, belirsizlik ve güvensizlik ortamında şirketlerin önlem olarak işçi çıkardığını gösteriyor.

Ancak her işsiz kalan kişi işsizlik maaşı almaya hak kazanmıyor. Başvuru yapabilmek için, son üç yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödenmiş olması ve kişinin kendi isteği dışında işten çıkarılmış olması gerekiyor.

İşsizlik maaşı için başvuranlar genellikle düzenli çalışan, uzun süreli istihdamı tercih eden ve işini kaybetmek istemeyen bireylerden oluşuyor. Bu nedenle bu artış, sadece geçici dalgalanmaların değil, kalıcı ekonomik sıkıntıların işareti olarak görülüyor.