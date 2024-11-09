Pakistan'da terör saldırısı! 26 kişi öldü, 46 kişi yaralandı

Pakistan'ın güneybatısında bulunan Belucistan eyaletindeki Ketta kentinde tren istasyonuna intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 26 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.

Pakistanlı yetkililer, patlamada yaralananlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Saldırının ardından Ketta Hastanesi'nde acil durum önlemleri alındı ve yaralılara yardımcı olmak üzere ilave doktor ve destek personeli görevlendirildi.

Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Türkiye'nin, Pakistan'ı terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceği vurgulandı.

Pakistan’ın Belucistan ve İran’ın Sistan-Belucistan eyaletlerindeki ayrılıkçı Beluc terör örgütleri hem Pakistan hem İran’da sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda bulunuyor. Pakistan ve İran güvenlik güçleri bu bölgelerde terörle mücadele ediyor.