Pakistan'dan Tarihi Adım! Yapay Yağmur Üretildi
Artan nüfus dünyanın her yerinde kirli havayı oranını da yükseltiyor. Pakistan bu tehlikenin önüne geçmek için bir adım attı ve yapay yağmur üretti. Kulağa ilginç gelen o yöntemin ayrıntıları haberimizde…
Dünyanın en kirli 10 şehri arasında yer alan Pakistan’ın Lahor kentinde tehlike çanları çalınca hükümet de harekete geçti.
19 Kasım'da hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde 1 hafta süreyle maske takma zorunluluğu getirilen Pakistan'da hava kirliliğinin azaltılması için yapay yağmur üretildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden 2 uçak ve uzmanların bu konuda destek olmak amacıyla 10-12 gün önce Lahor'a geldi. Bulut tohumlama ekipmanıyla donatılmış uçaklar Lahor'un 10 bölgesinin üzerinde uçtu.
Yapılan çalışmaların ardından Pakistan tarihinde ilk defa üretilen yapay yağmur, şehrin çeşitli noktalarına yağdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# pakistan # yağmur # hava kirliliği