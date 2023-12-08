Pan-Afrikanist Lider Kemi Seba İran'da! Ulusal Kanal'a Açıklamalarda Bulundu

Atlantik cephesinin saldırganlığı karşısında mazlum milletlerin birleşim iradesi güçleniyor.

Atlantik cephesinin saldırganlığı karşısında mazlum milletlerin birleşim iradesi güçleniyor.

Geçen aylarda Türkiye ve Rusya’da temaslarda bulunan Pan-Afrikanist Acil Durum Hareketin liderlerinden Kemi Seba’nın yeni ziyaret adresi İran oldu. Afrika'daki anti-emperyalizm bayrağını yükselten önemli isimlerden olan Seba, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Tahran’a gitti.

Seba, İran İrşad Bakanlığı’nda düzenlenen “Afrika'nın sömürgecilik karşıtı mücadeleleri ve Gazze'nin ortak düşmana karşı direnişi” isimli bir konferansta konuştu. Bugün Batı Asya’da yaşanan gelişmelerin Afrika’daki olaylarla benzerlik taşıdığını anlattı.

- Sömürgeciliğin farklı yüzleri olduğunu, farklı yöntemler kullandığını anlamak çok önemli. İran'la direnişimizi ve ittifakımızı resmileştirmeye geldik ve bu ittifak emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı zaferimize yol açacaktır. Bugün Afrika'da milyonlarca insan sömürgeciliğe direniyor.

- Bugün ve 500 yıldır her gün Afrika’da sömürgecilikle yaşıyoruz. Filistinlilere de 75 yıldır yapılan bu zulmü anlıyoruz. Siz buna Siyonizm diyorsunuz, biz sömürgecilik diyoruz. Bunlar madalyonun iki yüzüdür.

“Devrimci Afrika geri döndü. Birkaç asırdır direniyoruz.” diyen Kemi Seba, “Gelin el ele verelim ve emperyalizme karşı olalım.” ifadelerini kullandı.