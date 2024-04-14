Papa Franciscus'dan İran ile İsrail arasında yaşananlarla ilgili açıklama

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İran ile İsrail arasında yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu. Papa Franciscus, Orta Doğu'daki gelişmeleri endişeyle, acıyla ve dua ederek izlediğini söyledi.

Papa Franciscus'dan İran ile İsrail arasında yaşananlarla ilgili açıklama
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yaptı.

Papa Franciscus, konuşmasında İran ile İsrail arasında yaşanan güncel gelişmelere dair de açıklamalarda bulundu.

Dün akşam İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısına değinen Papa, "İran'ın müdahalesi nedeniyle İsrail'de durumun kötüleştiğine dair son birkaç saatte gelen haberleri dua ederek endişeyle hatta acıyla takip ediyorum. Orta Doğu'yu silahlı çatışmaya sürükleme riski olan bu şiddet sarmalını körükleyecek her türlü eylemin durdurulması için yürekten çağrıda bulunuyorum." dedi.

Papa Franciscus, "Hiç kimse diğerinin varlığını tehdit etmemeli, herkes barıştan yana tutum almalı. İsrailliler ve Filistinlilerin, iki devlet olarak yan yana güven içinde yaşamalarına yardım edilmeli." diye konuştu.

Gazze için ateşkes çağrısını yineleyen Papa, "Gazze'de bir an önce ateşkes olmalı ve müzakere yolu izlenmeli. İnsani felakete sürüklenen halka yardım edilmeli, kaçırılan rehineler hemen serbest bırakılmalı. Ne kadar acı var. Artık savaşa yeter, saldırılara yeter, şiddete yeter diyorum. Diyaloga ve barışa evet." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan İran ve İsrail ile ilgili açıklama!Rusya'dan İran ve İsrail ile ilgili açıklama!Dünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

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