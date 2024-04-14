Rusya'dan İran ve İsrail ile ilgili açıklama!

İran, dün gece saatlerinde füze ve insansız hava araçları (İHA) ile İsrail'e yönelik saldırı düzenledi. İsrail'in 1 Nisan'daki, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına yönelik saldırısına misilleme olarak gerçekleştirilen saldırıya ilişkin çeşitli ülkelerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son olarak Rusya'dan da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İran’ın bu saldırıları Birleşmiş Milletler Tüzüğü’nün 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkı çerçevesinde ve Şam’daki Büyükelçiliğine yönelik saldırılara cevap olarak gerçekleştirdiğini duyurduğu hatırlatılan açıklamada, 1 Nisan’da İsrail’in Şam’daki bu saldırısını Rusya’nın şiddetle kınadığı ifade edildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Batılı üyelerinin tutumu nedeniyle bu saldırıya uygun yanıt verilemediğine dikkat çekildi.

Bölgede bir başka tehlikeli gerilimin tırmanmasından Rusya’nın büyük endişe duyduğu vurgulanan açıklamada, Orta Doğu’da özellikle de Filistin-İsrail çatışması alanında "sorumsuz eylemlerle körüklenen krizlerin gerilimi arttıracağı" belirtildi.

Açıklamada, "İlgili tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz. Bölge devletlerinin mevcut sorunları siyasi ve diplomatik yollarla çözeceğini umuyoruz. Yapıcı uluslararası oyuncuların buna katkıda bulunmasının önemli olduğuna inanıyoruz.” ifadelerine yer verildi.