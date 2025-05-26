Paşinyan, “Barış süreci ve anlaşma kaçırılamaz” dedi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Anayasa Mahkemesi'nin Azerbaycan ile varılan barış anlaşması metnini reddetmesi halinde anayasal reformlar başlatacağını açıkladı. Paşinyan, “Barış süreci ve anlaşma kaçırılamaz” dedi.

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Paşinyan, “Barış süreci ve anlaşma kaçırılamaz” dedi
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Anayasa Mahkemesi'nin Azerbaycan ile varılan barış anlaşması metnini reddetmesi halinde anayasal reformlar başlatacağını açıkladı. Paşinyan, “Barış süreci ve anlaşma kaçırılamaz” dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Uluslararası Yerevan Diyaloğu Forumunda, Azerbaycan ile varılan barış anlaşması ve sürece dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Barış anlaşması metninin Anayasa Mahkemesi’ne sunulmasının zorunlu olduğunu hatırlatan Paşinyan, yüksek mahkemenin metni onaylamaması halinde anayasa değişikliği süreci başlatmaya hazır olduğunu söyledi.

“Barış süreci ve anlaşma kaçırılamaz” Diyen Paşinyan, böylesi bir durumda barış sürecinin sekteye uğramaması için gerekli adımların atılacağının da altını çizdi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ayrıca barış anlaşmasının imzalanmasıyla birlikte Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na Minsk Grubu yapılarının feshedilmesi yönünde çağrıda bulunmayı önerdi. Barış anlaşması ve fesih belgesinin aynı yerde ve eşzamanlı olarak imzalanmasının sürece olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

Anlaşmanın, Azerbaycan’ı tedirgin eden tüm sorunları çözüme kavuşturacağını söyleyen Paşinyan, Anayasa Mahkemesi’nin anlaşmayı reddetme olasılığının da küçük olduğunu ekledi.

Ermenistan Anayasa’nın 5. Maddesine göre, onaylanan uluslararası anlaşmalar ile ulusal yasalar arasında çelişki olması durumunda, uluslararası anlaşma hükümleri geçerli kabul ediliyor.

Erivan ve Bakü, 2022 yılında barışma masasına oturmuş; Paşinyan, Erivan'ın Azerbaycan'ın Karabağ ile birlikte egemenliğini tanımaya hazır olduğunu belirtmişti. Taraflar, Mart ayında, barış anlaşmasıyla ilgili görüşmelerin tamamlandığını, belgenin imzalanmaya hazır olduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan, Erivan’dan AGİT Minsk Grubu’nun feshini ve Ermenistan Anayasası’ndan ‘toprak iddialarını’ çıkarmasını istemişti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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