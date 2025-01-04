Pentagon'dan ABD'deki saldırılarla ilgili dikkat çeken açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yılın ilk günü düzenlenen New Orleans’taki araçlı saldırı ve Las Vegas’taki Tesla patlamas ile ilgili açıklama yaptı. Pentagon, olaylar hakkında kendilerinden herhangi bir talepte bulunulmadığını belirtti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Pentagon'dan ABD'deki saldırılarla ilgili dikkat çeken açıklama
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, 2025 yılının ilk basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sabrina Singh, yılın ilk günü düzenlenen New Orleans’taki araçlı saldırı ve Las Vegas’taki Tesla patlaması ile ilgili değerlendirme yaptı.

New Orleans ve Las Vegas’ta meydana gelen olayları "trajik" olarak niteleyen ve gelişmeleri yakından izlediklerini belirten Singh, "Bugüne kadar, New Orleans veya Las Vegas'taki her iki olaya ilişkin Savunma Bakanlığından hiçbir destek talep edilmedi." diye konuştu.

Singh, gazetecilerin New Orleans’takinin eski, Las Vegas’taki zanlının asker olmalarıyla ilgili sorularına ise "Tabii ki ordu tıbbi kayıtları sağlayacak yani yapabileceğimiz veya talep edilen herhangi yardımı. Tabii ki New Orleans veya Las Vegas olayıyla ilgili yürütülen soruşturmaları destekleyeceğiz." diye cevap verdi.

Gazetecilerin her iki zanlının da akıl sağlığıyla ilgili soruları üzerine de Singh, ordu personelinin büyük çoğunluğunun görevlerini onurla yerini getirdiğini belirterek psikolojik tedaviye ihtiyaç duyan tüm ordu mensuplarını yardım talep etmeye teşvik ettiklerini kaydetti.

AYN EL-ARAB'DA ÜS KURULACAK MI?

Pentagon sözcüsü, basın toplantısında ABD ordusunun Suriye’nin kuzeyindeki Ayn el-Arab ilçesine yeni bir askeri üs kurup kurmadığı yönündeki sorulara, "O haberlerden bazılarını gördüm, Kobani’de (Ayn el-Arab) askeri üs inşa etme planı yok." şeklinde yanıt verdi.

Suriye’de DEAŞ'ı kalıcı şekilde yenmek için bulundukları iddiasını tekrarlayan Singh, Ayn el-Arab’da ABD askerinin bulunmadığını iddia ederek "Kobani'de şu anda herhangi bir üs kurma planı veya niyeti yok. Bu haberlerin nereden geldiğinden emin değilim." dedi.

Singh, Suriye'de şiddetin durmasından yana olduklarını öne sürerek ABD’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi istikrar sürecini desteklediğini, ancak bunun da DEAŞ ve benzer terörist grupların ortadan kaldırılmalarından geçtiğini savundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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