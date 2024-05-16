Peru'da LGBT kararı: "Tedavi edip topluma kazandıracağız"

Peru, LGBT sapkınlığına karşı mücadele kapsamında önemli bir adım attı. Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte "Akıl hastaları transları tedavi edip, topluma kazandıracağız" dedi. Bu kişilere ücretsiz hormon tedavisi hizmeti de verilecek.

Peru'da LGBT kararı: "Tedavi edip topluma kazandıracağız"
Editör: Haber Merkezi
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Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte, LGBT sapkını trans bireyleri "akıl hastası" olarak sınıflandırılma kararı aldıklarını açıkladı.

Toplumu korumak adına bu kararı aldıklarını belirten Boluarte, "Akıl hastaları transları tedavi edip, topluma kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Peru hükümeti bu kişilere ücretsiz psikolojik tedavi hizmeti verileceğini de duyururken bu hizmetlerin trans bireylerin yararına olacağı vurgulandı.

Peru Sağlık Bakanlığı, kararın ülkenin kamu sağlık hizmetlerinin "akıl sağlığına yönelik tıbbi bakımın tam kapsamını garanti edebilmesini" sağlamak için alındığı açıkladı.

Sağlık Bakanlığı ayrıca trans bireylerin bu konuda destek almaları karşılığında sağlık sigortası talebinde de bulunabileceğini belirtti.

Diğer yandan bu bireylere ücretsiz olarak hormon tedavisi hizmeti de verilecek.

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# peru # lgbt
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