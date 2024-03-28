PKK Fransa'da da olay çıkardı!

Sahada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı mücadelesi sonucu beli kırılan PKK, kollanıp büyüdüğü Avrupa'da Türklere saldırıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Avrupa'daki saldırıların ardından konuştu. Bakan Hakan Fidan açıklamasında, "Arkasında kim olursa olsun Irak'tan Suriye'ye bir terör koridoru kurulmasına asla izin vermeyeceğiz. PKK biz vurdukça köşeye sıkışıyor, bu sefer yıllarca onlara müsamaha gösteren ülkelerde terör estiriyor. Ayrıca Fransa'da da benzer provakosyon girişimleri oldu." dedi.

Almanya ve Belçika'nın ardından PKK'lılar bu kez de Fransa'da olay çıkardı. PKK'lılar Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda Fransız görevlilere saldırdı, 3 kişi yaralandı. PKK'lıların saldırısı Fransız askerlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınabildi.

Hakkında Fransa'dan sınır dışı edilme kararı olan PKK'lı Firaz Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karşı çıkan 20 kişilik PKK'lı grup Korkmaz'ı götüren Ulusal Geri Gönderme Birimi ekibine saldırdı. 3 kişinin yaralandığı olayda 20 kişilik gruptan hiç kimse gözaltına alınmadı.