PKK'dan HTŞ'ye sıcak mesajlar

Terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanmasından HTŞ’ye sıcak mesajlar gönderilmeye devam ediliyor. PKK/PYD’nin başkanlık kurulu üyesi Salih Müslim, HTŞ ile aralarındaki sıcak ilişkiyi anlattı. Diyaloga hazır olduklarını belirtti.

ÖZERK YÖNETİMİ ÖRNEK GÖSTERDİ

BBC’ye konuşan PKK’lı Müslim, HTŞ ile bir arada yaşamak istediklerini anlattı. Müslim, Suriye’nin kuzeyinde kurdukları sistemin Suriye’ye örnek olabileceğini savundu. HTŞ’ye de seslenen Müslim “Onlar kendi yerinde biz kendi yerimizde olalım” ifadeleriyle federasyon isteğini dile getirdi.

HTŞ’nin Halep saldırısında kendilerine mesaj gönderdiğini de söyleyen Müslim, “Halep meselesinde olumlu davrandılar. 'Onlara saldırmak istemiyoruz' diye bize haber yolladılar. Gerçekten de uzak durdular. Olumlu bir şey.” dedi. Salih Müslim bu ilişkinin devam etmesi temennisinde bulundu.

PKK/SDG'Lİ ŞAHİN'DEN ABD İTİRAFI

PKK/SDG’nin sözde komutanı Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin de HTŞ’yle iletişimlerini anlattı. Çatışmak istemediklerini belirtti.

Al Hadath televizyonuna konuşan terörist Şahin, HTŞ ve PKK’nın aynı merkezden yönetildiğini itiraf eden açıklamalarda bulundu. “Heyet Tahrir el-Şam ile iletişimimiz Amerikalı dostlarımız aracılığıyla yürütülüyor.” ifadelerini kullanan Şahin, Suriyedeki tüm bölgeler ve bileşenlerin kamusal olarak temsil edilmesi gerektiği savundu.