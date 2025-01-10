PKK/YPG'den Trump'a DAEŞ şantajı

PKK/YPG, 20 Ocak’ta göreve başlayacak ABD Başkanı Donald Trump’ın masasına DEAŞ şantajını koydu. Örgütün Suriye’deki yapılanmasının ele başı Mazlum Abdi, Trump’a New Orleans’taki IŞİD saldırısını hatırlattı. Suriye’deki askeri varlığını sürdürmesi çağrısı yaptı.

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan PKK’lı Abdi, ABD’nin Suriye’deki 2 bin askeri çekmesi durumunda, DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkacağını öne sürdü. Türkiye’nin olası operasyonları karşısında DEAŞ militanlarının hapishanelere saldıracağını bahane gösteren Abdi, “ABD Başkanı çekilmenin yaratacağı tehlikeleri anlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerine de seslenen Terörist Abdi, “DEAŞ karşıtı koalisyon şimdi bizi yalnız bırakmamalı" dedi. Abdi, Avrupa ülkelerinin adına da DEAŞ ile savaştıklarını belirtti.

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine(kıristop lemon), Suriye'deki PKK/YPG varlığına Fransa'nın yaklaşımını anlattı. Sözcü Lemonine, kendisine yöneltilen "Fransa, PKK'yı terör örgütü olarak tanımlıyor mu? sorusuna net yanıt vermekten kaçındı. Cumhurbaşkanı Macron'un "Suriye demokratik güçlerine ve özgürlük savaşçılarına borcumuzun bilincindeyiz. Onlar terörle mücadelenin zorlu yıllarında yanımızda oldular" sözlerini hatırlattı.