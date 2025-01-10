PKK/YPG'den Trump'a DAEŞ şantajı

Terör örgütü PKK/YPG’nin sözde komutanı Mazlum Abdi, DEAŞ şantajını yeniden ABD’nin masasına koydu. ABD’ye New Orleans’taki IŞİD saldırısını hatırlatan Abdi, başkan seçilen Donald Trump’a Amerikan askerlerinin Suriye’deki varlığını sürdürmesi çağrısı yaptı.

Mert Sagit Mert Sagit
PKK/YPG'den Trump'a DAEŞ şantajı
Yayınlanma:

PKK/YPG, 20 Ocak’ta göreve başlayacak ABD Başkanı Donald Trump’ın masasına DEAŞ şantajını koydu. Örgütün Suriye’deki yapılanmasının ele başı Mazlum Abdi, Trump’a New Orleans’taki IŞİD saldırısını hatırlattı. Suriye’deki askeri varlığını sürdürmesi çağrısı yaptı.

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan PKK’lı Abdi, ABD’nin Suriye’deki 2 bin askeri çekmesi durumunda, DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkacağını öne sürdü. Türkiye’nin olası operasyonları karşısında DEAŞ militanlarının hapishanelere saldıracağını bahane gösteren Abdi, “ABD Başkanı çekilmenin yaratacağı tehlikeleri anlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerine de seslenen Terörist Abdi, “DEAŞ karşıtı koalisyon şimdi bizi yalnız bırakmamalı" dedi. Abdi, Avrupa ülkelerinin adına da DEAŞ ile savaştıklarını belirtti.

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine(kıristop lemon), Suriye'deki PKK/YPG varlığına Fransa'nın yaklaşımını anlattı. Sözcü Lemonine, kendisine yöneltilen "Fransa, PKK'yı terör örgütü olarak tanımlıyor mu? sorusuna net yanıt vermekten kaçındı. Cumhurbaşkanı Macron'un "Suriye demokratik güçlerine ve özgürlük savaşçılarına borcumuzun bilincindeyiz. Onlar terörle mücadelenin zorlu yıllarında yanımızda oldular" sözlerini hatırlattı.

İstanbul'da metro seferlerine dikkatİstanbul'da metro seferlerine dikkatYurt
abd pkk PYDYPG
Günün Manşetleri
11 milyon lira ele geçirildi
Vatan Partisi'nden 'Direnen Filistin'e Selam' buluşması
20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
7 gözaltı
Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız gözaltına alındı
Erdoğan ve Meloni görüştü
1 hafta ders yok!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni açılımın neresinde?
Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme
Özgür Özel sürprizini açıkladı!
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: 10 Ocak 2025 hava durumu Meteoroloji uyardı: 10 Ocak 2025 hava durumu
Meteoroloji uyardı: O tarihe dikkat! Kar geliyor Meteoroloji uyardı: O tarihe dikkat! Kar geliyor
İstanbul'da 11 Ocak'ta elektrikler kesilecek: İşte elektrik kesintisi yaşayacak o ilçeler İstanbul'da 11 Ocak'ta elektrikler kesilecek: İşte elektrik kesintisi yaşayacak o ilçeler
AFAD duyurdu: İstanbul'da 3.4 büyüklüğünde deprem AFAD duyurdu: İstanbul'da 3.4 büyüklüğünde deprem
Bakanlık açıkladı: Ödemeler hesaplarda Bakanlık açıkladı: Ödemeler hesaplarda