PlayStation 5 Pro'nun Türkiye fiyatı şaşırttı! İşte o rakam

Japon teknoloji devi Sony'nin ürettiği PlayStation 5 Pro, yeni özellikleri ve teknolojileri sayesinde oyun severlere yeni bir deneyim yaratabilecek. Fakat oyun oynamayı seven herkesin yolunu dört gözle beklediği PlayStation 5 Pro fiyatı ile cep yakacak.

PLAYSTATİON 5 PRO'NUN TÜRKİYE'DEKİ FİYATI

PlayStation 5 Pro, 7 Kasım'da küresel pazarlara ulaşacak. Sony, PlayStation için ABD'de 699 dolar, Avrupa bölgesinde 799 euro fiyat belirlemişti.

Türkiye'de ise iki katı fiyata satılacak gibi görünüyor. Bir zincir teknoloji mağazası PlayStation 5 Pro fiyatını 50 bin lira (1.459 dolar) olarak belirledi.

GAME BOOST TEKNOLOJİSİ EKLENECEK

Sony'nin geliştirdiği yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 Pro'nun piyasaya çıkışına kısa bir süre kala, cihazın dikkat çekici özelliklerinden biri olan Game Boost teknolojisine dair daha fazla detay ortaya çıkıyor. PlayStation’ın ürün yöneticisi olan Aoki, bu teknolojiyle ilgili oyuncuları sevindirecek açıklamalar yaptı ve Game Boost’un, konsolun performansını nasıl üst seviyelere taşıyacağını paylaştı.

PEKİ GAME BOOST TEKNOLOJİSİ NEDİR?

PlayStation 5 Pro’nun dikkat çeken özelliklerinden biri olarak öne çıkan Game Boost teknolojisi, daha önce PS5’in baş mimarı Mark Cerny tarafından duyurulmuştu. Aoki’nin son açıklamalarına göre, Game Boost, 8.500'den fazla PlayStation 4 oyununu destekleyerek performansını artıracak ve aynı zamanda PlayStation 5 oyunlarında da önemli iyileştirmeler sağlayacak

GÜÇLÜ CPU DESTEĞİ

Konsol, mevcut PS5 modeline kıyasla %67 daha fazla işlem birimine sahip daha güçlü bir GPU ve %28 daha hızlı bellek ile donatılmış. Bu iyileştirmeler, oyunların %45 daha hızlı işlenmesini ve kare hızlarının iyileştirilmesini sağlarken, görsel kaliteden ödün vermeden performans sunuyor.

PS5 Pro’nun ek gücü, özellikle ışın izleme teknolojisini kullanan oyunlarda fark yaratacak. Sony, geliştiricilerin PS5 Pro’da ışın izleme hızını iki veya üç kat artırabileceklerini açıkladı. Konsolda ayrıca Sony’nin yapay zeka destekli PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) teknolojisi de bulunuyor. Bu teknoloji, Nvidia’nın DLSS ve AMD’nin FSR sistemlerine benzer şekilde, kare hızlarını ve görüntü kalitesini artırmak için oyunların yükseltme tekniklerinin yerini alacak.