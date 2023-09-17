Popocatepetl Yanardağı’nda 3 yeni patlama

Meksika’da Popocatepetl Yanardağı’nda bugün 3 yeni patlama yaşanırken, yanardağın çevresindeki yerleşim yerlerinde kül yağışı görüldü.

Popocatepetl Yanardağı’nda 3 yeni patlama
Popocatepetl Yanardağı’nda 3 yeni patlama
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Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yayınlanan günlük rapora göre Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 3 patlama gerçekleşti, 27 kez gaz ve kül çıkışı kaydedildi. Yanardağda meydana gelen patlamalar birçok yerleşim yerinde kül yağışına neden olurken, yanardağın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Amecameca şehrinde sokaklarda biriken küller iş makineleri ile temizlendi. Yanardağın kraterinden çıkan küllerin kuzeybatı yönüne doğru yayıldığı belirtilirken, bu bölgedeki yerleşim yerlerinde de kül yağmuru yaşanabileceği kaydedildi.
Öte yandan, yaklaşık iki yıldır faaliyetinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı’nda bugün yaşanan 3 patlamayla birlikte sene başından beri kaydedilen patlamaların sayısı 634'e yükselmiş oldu. Yanardağda 2022 yılı boyunca toplam 113 patlama kaydedilmişti.

Popocatepetl Yanardağı’nda geçtiğimiz nisan ve mayıs aylarında sesleri kilometrelerce uzaktan duyulabilen patlamaların şiddetiyle bazı ev ve iş yerlerinin camları kırılmıştı. Ayrıca patlamalar sebebiyle çevredeki yerleşim yerlerinde ciddi kül yağışları yaşanmış, bölgedeki birçok şehirde okullar tatil edilmiş ve havayolu ulaşımında aksamalar meydana gelmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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