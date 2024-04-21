Prag'da diplomasinin zaferi! Ermeni ve Rumlar karşı çıkmıştı, 6 Haziran'da temeli atılıyor

Geçtiğimiz yıl Türkiye karşıtı Ermeni ve Rum Diasporasının karşı çıkmasıyla engellenen proje, Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Dr. Egemen Bağış’ın üstün diplomatik çabalarıyla kabul edildi.

DAHA ÖNCE ‘1915 OLAYLARI’ GEREKÇE GÖSTERİLEREK REDDEDİLMİŞTİ

Çekya'nın başkenti Prag'da Türk Büyükelçiliği'nin Cumhuriyetin 100'üncü yılı için bir parka Atatürk heykeli dikme talebi, Ermeni ve Rum Diasporasının baskıları neticesinde '1915 Olayları’ gerekçe gösterilerek reddedilmişti.

Heykelin dikileceği yer olarak büyükelçilik binasının yakınlarında yer alan Ankarska (Ankara) Caddesi'nde bulunan bir park belirlenmiş ancak büyükelçiliğin bu talebi kabul görmemişti. Prag Altıncı Bölgesi Sözcüsü, Çek medyasına yaptığı açıklamada, belediye meclisi üyelerinin isteği değerlendirdiğini, bölge yetkilileri ve Çekya Dışişleri Bakanlığı'yla görüşmelerin ardından, talebi reddetmeye karar verdiklerini belirtmişti.

BÜYÜKELÇİ BAĞIŞ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

"Bizim niyetimiz kurucumuz Atatürk'ün anısını yaşatmak" diyen Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

- Burada Türkiye karşıtı lobiler var; FETÖ var, PKK var, Ermeni ve Rum lobileri var... Biz alanı boş bırakmıyoruz. Hepsiyle mücadele ediyoruz. Belediye Başkanı, koalisyonun yapısı nedeniyle siyasi tehdit altında kaldı. Biraz zamana ihtiyaçları var. Prag'da 19 ilçe belediyesi var. Gerekirse başka seçenekleri de değerlendiririz. Süreç devam ediyor. Gelecek yıl 2024, Çekya ile diplomatik ilişkilerimizin 100'üncü yılı olacak. Çekya'da 3 ayrı şehitliğimiz ve anıtımız bulunmaktadır. Birinci Dünya Savaşı'nda Rus ordusu ile savaşan Avusturya-Macaristan ordusuna yardım amacıyla Ağustos 1916'da Çanakkale'den gönderilen 15'inci Kolordu'ya mensup, Galiçya cephesinde yaralanarak veya hastalanarak şehit olan yaklaşık 5 bin askerimizden 508'i Pardubice kentindeki şehitlikte, 387'si Hodonin kentindeki şehitlikte ve 295'i de Vallaske Mezirici kentindeki şehitlikte yatıyor. Çekler ile ilişkilerimiz Osmanlı döneminde de Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için birlikte kan dökecek kadar güçlüydü. Bu şehitliklerimizde her yıl Çek makamlarının katılımıyla 18 Mart Şehitler Günü'nde anma törenleri yapıyoruz. Üç şehitliğin yıllık bakımları da büyükelçiliğimiz tarafından yaptırılmaktadır.

DİPLOMATİK ZAFER: BELEDİYEDEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Belediye açıklamasında, “Türkiye ve Çekya arasında, bu yıl 100. yıldönümünü kutladığımız diplomatik ilişkilerin başlangıcı, Çekoslovak Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerine kadar uzanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Sayın Egemen Bağış'ın talebi üzerine, Prag Kent Konseyi Yerel Tarih Komisyonu'nun değerlendirmesi ve Prag Belediye Meclisi'nin nihai onayının alınması ile sonuçlandırılan karar süreci neticesinde, Petřiny'de Çek-Türk İşbirliği Parkı inşa edilecektir.” denildi.

ATATÜRK VE MASARYK’İN SÖZLERİNE YER VERİLECEK

Türkiye’nin başkentinden esinlenilerek yaklaşık 20 yıl önce ‘Ankarska’ adı verilen cadde boyunca yer alan bölge, belediye bünyesindeki Ulaştırma ve Çevre Dairesi tarafından haritalandırıldı ve alanın proje kapsamında park olarak yapılandırılmasını ve düzenlenmesini içeren bir çalışma hazırlandı.

Ulaştırma ve Çevre Dairesi ayrıca, projeye Çek-Türk ikili işbirliği hakkında ziyaretçiler için bilgilendirici bazı unsurlar ekledi. Parkta yer alacak banklar ve panolarda yüz yıl önce diplomatik ilişkileri başlatan iki ülkenin kurucu liderleri Atatürk ve Masaryk hakkında bilgilere ve bu iki kurucu liderin tarihe geçmiş sözlerine yer verileceği öğrenildi.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI VURGUSU

İnşa edilecek parkın içinde bulunan levhalara ve diğer figürlere, dünyada çocuklara bayram hediye eden Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, çocuklarla ilgili sözleri yazılacağı da gelen bilgiler arasında.

TEMELİ 6 HAZİRAN’DA ATILACAK

Türk-Çek işbirliğinde yapılacak olan parkın temeli, 6 Haziran 2024 tarihinde atılacak. Belediye açıklamasında, projenin yaklaşık maliyetinin 750 bin Çek kronu (yaklaşık 30.000 Euro) civarında olacaktır. Türk tarafının sponsorlar aracılığıyla maliyetin yarısını üstlenmeye hazır olduğu bildirildi.

PRAG 6 BELEDİYE BAŞKANI STAREK: "KARŞILIKLI İŞ BİRLİĞİNİ SOMUTLAŞTIRACAK"

Prag 6 Belediye Başkanı Jakub Stárek konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Prag 6, pek çok ülkenin Büyükelçiliklerinin burada yerleşik olması ve Büyükelçilerin ikametgahlarının da bu bölgede bulunması ile bilinmektedir. Bu da beraberinde büyük bir sorumluluk getirmekte ve aynı zamanda bölgemizle bu ülkeler arasında karşılıklı güven ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunma fırsatı sunmaktadır. Çek Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki karşılıklı işbirliğinin bir yeşil alan projesi şeklinde somutlaştırılacak olmasından memnuniyet duyuyorum" dedi.

PRAG BÜYÜKELÇİSİ EGEMEN BAĞIŞ: "TÜRK-ÇEK İLİŞKİLERİNİN BİR SEMBOLÜ OLACAKTIR"

Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Dr. Egemen Bağış, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bağımsız Çekoslovak Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin başladığı 1924 yılından bu yana ülkemizin Büyükelçilik ve İkametgah binaları Prag 6 bölgesinde yer almıştır. 1924 yılında Türkiye ve Çekya arasında her ikisi de çok büyük liderler olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Atatürk ve Çekoslovak Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Masaryk tarafından 100 yıl sürecek bir işbirliği başlatılmıştır. Onların izinden gitmekten ve bu iki büyük millet arasındaki dostane ittifakı güçlendirmeye yönelik miraslarını sürdürmekten onur duyuyoruz. 2022 sonunda Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılmak üzere Prag’a teşrif eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin talimatıyla Cumhuriyetimizin kuruluşunun ve Çek’ler ile diplomatik ilişkilerimizin yüzüncü yılını hakkıyla idrak edebilmek için bir çok proje yaptık. Prag’daki devlet mülkü binamız hakkında yayınladığımız kitap gibi bu park da kalıcı bir eser olarak Türk Çek ilişkilerinin ve dostluğunun bir sembolü olacaktır" ifadelerini kullandı.

BAĞIŞ’TAN MURATPAŞA BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Ayrıca Büyükelçi Egemen Bağış, süreç boyunca işbirliği ve dayanışması için Prag 6 ilçe belediyesinin kardeş şehri Antalya Muratpaşa Belediyesine ve Başkanı Ümit Uysal’a da teşekkür etti.