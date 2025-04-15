Pusu saldırısı ülkeyi kana buladı: 3 polis hayatını kaybetti

Pakistan’ın terör olaylarıyla sık sık gündeme gelen Belucistan eyaletinde yine kan döküldü. Mastung bölgesinde, güvenlik personelini taşıyan araca yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 3 polis hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı.

Bölgesel hükümet yetkilisi Shahid Rind’in açıklamasına göre saldırı, araca pusu kurularak gerçekleştirildi. Saldırının faili henüz resmi olarak açıklanmazken, ulusal basın, saldırının Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) tarafından yapılmış olabileceğini ileri sürdü.