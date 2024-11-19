Putin açıkladı: Nükleer silah hangi hallerde kullanılacak?

Yeni doktrine göre, Rusya ve müttefiklerine yönelik saldırıları caydırmak en yüksek devlet öncelikleri arasında yer aldı.

KOALİSYON SALDIRILARI ORTAK TEHDİT SAYILACAK

Belgeye göre, bir askeri koalisyon içindeki herhangi bir ülkenin Rusya ve müttefiklerine yönelik saldırısı, tüm koalisyonun eylemi olarak değerlendirilecek. Ayrıca, nükleer olmayan bir devletin, nükleer bir devletin desteği veya katılımıyla Rusya ve müttefiklerine saldırması, ortak bir saldırı olarak görülecek.

Rusya, kendisine veya müttefiklerine karşı kitle imha silahlarının kullanılmasına yanıt olarak nükleer silah kullanma hakkını saklı tutuyor. İHA'lar ve diğer uzay saldırı silahlarının toplu şekilde ateşlenip Rusya sınırlarını aşması durumunda da nükleer güç kullanımı gündeme gelebilir.

KİTLE İMHA SİLAHLARINA YANIT OLARAK NÜKLEER GÜÇ

Nükleer caydırıcılık, düşmanın Rusya'ya saldırması durumunda misillemenin kaçınılmaz olduğunu kavramasını sağlamayı hedefliyor. SİHA'ların Rusya'yı tehdit etmesi halinde de bu önlemler devreye alınabilir.

NÜKLEER SİLAHLARIN YABANCI TOPRAKLARA KONUŞLANDIRILMASI TEHLİKE OLARAK GÖRÜLÜYOR

Rusya, nükleer silahların nükleer olmayan devletlerin topraklarına konuşlandırılmasını ciddi bir askeri tehlike olarak değerlendiriyor. Düşmanın füze savunma sistemlerini uzaya konuşlandırması da bu kapsamda askeri tehdit sayılıyor ve Rusya'nın nükleer caydırıcılık önlemleri almasına yol açabilir.

Nükleer caydırıcılık, barış zamanından savaş sürecine ve nükleer silah kullanımına kadar devam eden bir uygulamayı içeriyor. Rusya, askeri çatışmaları ve tırmanmayı önlemek için gerekli tüm çabaları göstereceğini vurguluyor. Kara, deniz ve hava konuşlu kuvvetler, Rusya'nın nükleer caydırıcı gücünün temel unsurları arasında yer alıyor.