Putin Güvenlik Konseyi'ni acil topladı! Gündemde kritik tesislerin korunması vardı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi’ni acil topladı. Konsey'in gündeminde kritik tesislerin korunmasıyla ilgili ek önlemler vardı.

Putin Güvenlik Konseyi'ni acil topladı! Gündemde kritik tesislerin korunması vardı
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Putin, çevrim içi olarak gerçekleştirdiği konsey toplantısının başında yaptığı konuşmada, “Bugün gündemimizde birkaç konu var. Birincisi, kritik tesisleri korumak için ilave önlemler” ifadelerini kullandı.

Rus lider Putin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov’dan bu konuda rapor aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# vladimir putin # rusya
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