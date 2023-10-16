Putin ile Netenyahu Görüştü! Rusya Gazze'deki Sivillere Yönelik Eylemleri Kınadı

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre görüşmede, Filistin-İsrail çatışmasının keskin bir şekilde tırmanmasının sonucu olarak ortaya çıkan kriz durumuna odaklanıldı. Putin, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivil halkı mağdur eden her türlü eylemin güçlü bir şekilde reddedildiğini ve kınandığını vurguladı.

Putin'den Netenyahu'ya: "Sivillere Yönelik Eylemleri Güçlü Şekilde Kınıyoruz"

Rusya'nın Gazze Şeridi'ndeki durumu normalleştirmeye, şiddetin daha fazla tırmanmasını ve insani bir felaketi önlemeye yönelik attığı adımlar hakkında Netanyahu’ya bilgi veren Putin, özellikle Filistin, Mısır, İran ve Suriye liderleriyle bugünkü telefon temaslarının önemli noktalarını aktardı. Görüşmede, Rusya'nın, Filistin-İsrail çatışmasını sona erdirme, siyasi ve diplomatik yollarla barışçıl bir çözüm amaçlı çalışmalar yürütmeye devam etme konusunda hazır olduğu teyit edildi. İsrail tarafında ise görüşmenin gerçekleştiğine dair bir cümle açıklama yapıldı ancak içeriğine dair bilgi verilmedi.